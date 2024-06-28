社工註冊局修例將至 再多3民選成員請辭

逾9成受訪業界憂觸紅線 難助弱勢權益改善 政府已向立法會提交《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，立法會已完成逐條審議工作，定於7月3日恢復二讀，修例勢如破竹之際，現屆社工註冊局則繼續出現棄船現象，繼早前選任成員林昭寰在報章撰文表明不滿政府修例提出請辭後，社工註冊局的網頁顯示再有多3名選任成員請辭，包括陳國邦、鍾威麟及陸鳳萍等人。本報向社工註冊局查詢相關事宜，該局僅指「在現階段沒有補充或回應」。

接連跳船 剩4民選成員 社工註冊局網頁顯示，社工註冊局民選成員陳國邦、鍾威麟及陸鳳萍的任期至前日結束；另一名民選成員林昭寰亦已於月中辭任，幾人任期提早結束後，現時註冊局尚餘4名民選成員。

已辭任成員的鍾威麟稱基於個人原因向社工註冊局和主席請辭，沒回應是否與社工註冊局改組有關。

勞工及福利局局長孫玉菡上月在社交媒體撰千字文，狠批社工註冊局「5宗罪」，其後提出社工註冊局改組方案，成員人數增至27人，當中委任成員佔17人，較選任成員多，另要求全部人上任前宣誓。

恐損專業自主 失話語權 有社工及社福界從業員在本月7日至13日收集香港在職及退休社工和社工學生的意見，共收到3,138份有效問卷，結果發現，逾90%受訪者認為修例不恰當，擔心推行工作時或誤踏「紅線」；有88.6%人不同意擴大社工註冊局委任成員至19名，另有近90%人認為修例會令社工更難為弱勢社群爭取權益，以及有逾70%人不同意是次修例可提高社工專業水平。該組織認為是次修例會導致政治凌駕專業，打擊社工專業自主、社工失去社會問題的話語權，為弱勢社群爭取權益的行動空間也大大收窄。又指政府推行修例及之後相關工作前，須尊重社工專業的態度，作廣泛並有系統的諮詢。