流感重症增 1周殺37成人

【本報訊】本港流感季節已持續半年，衞生防護中心昨日公布最新流感及新冠數字，報告顯示兩者情況反覆。流感重症及死亡數字上升，本月16日至22日期間有45宗成人流感重症，其中37人死亡；而新錄得有關新冠的死亡及重症有6宗，較前一周少一宗。

學校院舍確診升近倍 中心統計最新的實驗室監測數字，有5.59%呼吸道樣本驗出甲或乙型流感病毒，較前一周的5.22%輕微上升。新增的確診樣本中，91%為甲型H1流感、6%為甲型H3、3%為乙型流感，與前一周相若。中心於16日至22日期間，錄得20宗學校及院舍爆發，影響80人，個案及人數均較前一周升接近一倍。0至5歲兒童確診流感入院率亦升至每萬名有1.9宗，升超過33%。

流感重症及死亡數字亦見上升，16日至22日期間有45宗成人流感重症，其中37人死亡，較前一周的30宗重症導致24人死為高。報告中的45名重症患者中，有22人已接種流感疫苗。而兒童重症及死亡個案方面，繼早前一名8歲女童感染甲型H3流感後離世，23日再有一宗5歲男童感染乙型流感引致併發症的嚴重個案。