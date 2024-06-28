模擬人體老化60年 港大縮至6天

【本報訊】人口老化問題嚴重，香港大學李嘉誠醫學院幹細胞轉化研究中心首創可快速模擬人體細胞正常老化過程的幹細胞平台，以6日模擬人體衰老的60年過程，可供測試抗衰老藥物研究之用。比起傳統生物模型及細胞株模型，平台更具正常人體細胞的生理特異性及相關性，且能每次可同時測試50款藥物。該中心總監劉澎濤表示，平台可大幅減省研究時間及成本，有望協助日後快速篩選抗衰老藥物。

創平台冀助快篩抗衰老藥 研究團隊透過其數年前發表的擴展潛力幹細胞株（EPSC），建立小鼠、豬、牛，以及人體EPSC模型，並聯合劍橋大學成立「細胞轉化研究中心」，創立模擬人體老化的新型幹細胞體系。中心首席研究員楊樹標解釋，人體細胞老化約經歷60年，而透過胎盤的人類滋養層幹細胞作研究，亦需時約9個月，中心的相關研究卻將老化過程縮至6日。團隊培養人類擴展潛能幹細胞，並進一步分化成人體滋養層幹細胞，其後6天，該細胞會模擬人類老化的60年過程。研究員於老化過程中投入不同抗衰老藥物作測試，發現可有效反映抗衰老的效用。

團隊指，目前培養小鼠、恒河猴等需時以數年到數十年不等，成本亦非常高。未來平台不但可以用於人類，甚至有望協助研究治療動物的效用；亦有機會可發展出個人化的評估。劉澎濤認為平台可為藥物提供快速初步篩選，有助日後確認不同抗衰老產品功效；例如不少缺乏研究文獻支持的中藥，亦有望協助治療老人常見病，如癌症、老人癡呆等。