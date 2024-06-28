公院事故頻仍 須3個月內交報告

【本報訊】近期公立醫院接連發生多宗醫療事故，當局去函醫管局要求檢視系統性問題，並於3個月內提交報告。醫管局主席范鴻齡指，相關委員會已有人選，正聯絡相關人士，預計委員人數為5至7人，並指「埋班」時間將「以日計算」。

組檢討委員會 已有人選 范表示，將以最嚴肅的態度，進行全面及獨立檢討。就相關委員會的組成，他指目前已有合適人選，正接觸相關人士，希望可如期於3個月內提交報告。他期望委員會就公院的系統性問題提出改善建議，提升醫管局服務質素和病人安全，以及維持公眾信心。至於委員會會否檢討今次開出逾一年精神科藥物予病人的事件，以及相關的配藥制度，他指將交由委員會決定，亦歡迎委員會檢討相關安排。

醫管局行政總裁高拔陞則交代近日數宗醫療事故的進展，包括已就廣華醫院去信電力系統承辦商，責成詳細調查事件，如有需要會按合約追討責任，而因事故中斷手術的病人，目前正在康復中；伊利沙伯醫院被插錯鼻胃喉的病人，目前仍於深切治療部留醫，院方已成立獨立分析委員會，將於8周內提交報告及建議；至於上月在仁濟醫院縫合頭部傷口後心臟驟停18分鐘的4歲女童，目前仍然情況危殆，於深切治療部留醫，將繼續密切跟進其情況。