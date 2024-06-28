東院開425日精神科藥 醫管局：做法不可接受

睇專科需輪14個月 病人或改覆診安排 有私家醫生日前於社交網站指，有病人在東區醫院獲處方425日精神科藥物，質疑做法不合理。院方解釋，醫生考慮病人有可能更改覆診安排，為確保病人在專科診症前有足夠藥物服用，因而處方較長時間的藥物，會跟進及檢討處方安排。醫管局主席范鴻齡認為事件不可接受，將全面檢討配藥制度，包括檢視超過6個月長期病患者的相關措施。

該名私家醫生於社交網站發文指，該名83歲男病人患認知障礙、抑鬱症、焦慮症、血壓高、膽固醇等，需服用多種長期病及精神科藥物，一直由私家醫院的心臟科及老人科跟進。病人今年4月因發燒到東區醫院求診，入院9日後出院，獲處方一共425天藥物，並被轉介在14個月後到公院精神科診治。該醫生認為，就算處方大批藥物，不代表可以長期不覆診，醫生仍要定期「校藥」，處方合適藥物，加上部分藥物保質期僅半年，病人或會因而服用過期藥物，影響治療效果。他又質疑，當中一種控制癲癇發作的藥物氯硝西泮 （Clonazepam） 屬危險藥物，需在監測下服用，相關做法反映醫院行政問題。

據了解，病人曾稱無力負擔私家醫生治療，涉事醫生遂為其安排公院排期，得悉病人要隔逾400日才能赴精神科覆診，故作出大量批藥安排，以免病人因無力尋求私家醫生治療而自行斷藥。

東區醫院確認，該名病人過去由私家醫生跟進病情，於4月入院時曾向醫生表示，希望日後轉回公立醫院跟進，醫生遂按其要求安排專科門診診症日期；考慮到病人有可能更改覆診安排，醫生在病人出院時決定為其處方較長時間藥物，以確保在專科門診診症前有足夠藥物服用。

不過，院方亦表示，醫生一般應根據病人的治療需要，包括臨床情況及覆診安排，處方合適數量及時間的藥物，確保病人得到適切治療及全面照顧，認為今次安排並不理想，會跟進及檢討處方的安排。

檢視配藥制度 修訂指引 范亦指出，醫生一般有酌情權決定長期慢性病的開藥安排，但認為今次事件不可接受。早前醫管局已提出檢討門診配藥安排，由最長開16周的藥物減至4周，他表示，將連同今次慢性病配藥的安排一併檢討，全面檢視配藥制度，並引述醫管局行政總裁高拔陞指，將檢視超過6個月長期病患者的相關措施。他強調，檢討並非一定要問責，而是制訂更多相關指引予醫生。

社區組織協會幹事彭鴻昌指，病人入院期間被發現有其他需要，獲轉介至其他專科並不罕見，估計今次因顧及病人精神科輪候長達14個月而有相關做法，雖然開藥量「令人驚訝」，但最終其實是反映公院專科輪候時間過長的問題。