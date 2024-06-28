醫健：醫患同行：中西醫協作：需建設國際性的合作平台

為促進中醫進一步開展臨床研究並實現發展，本港首間中醫醫院預計在2025年年底正式投入使用。中醫醫院的運作模式將政府資助及私人市場兩相結合，收費水平預計處於市民可負擔的範疇。中醫醫院並非以擴收病人容量或追求市場盈利為主要目標，更希望與當前18區中醫診所進行密切合作，亦成為一個中醫科研中心，為市民提供多元化的治療選擇，亦為中醫人才提供臨床實戰培訓的機會。

相較於中醫，香港西醫的發展水平在國際社會上廣受讚譽。面對疾病，許多市民亦習慣先尋求西醫治療。現實情況是部分疾病透過中西醫合療診治，會獲得更為迅速、良好的治療效果。如在內科領域，各種癌症體質調理、腦中風、高血壓、糖尿病、風濕免疫關節疾病、肝膽腸胃疾病等；在婦科方面，有關不孕、更年期障礙、月經調理；還有小兒疾病如氣喘、生長發育調理相關、癲癇、過動症。

在治療層面，中醫有減毒增效的作用，講究辨證論治，藥效穩定，不易對腸胃產生刺激，也不易產生抗藥性。因此，在治療時，將中藥與西藥相結合，研發中西醫結合的藥方，做到各取所長。這樣既能發揮西醫擅長檢驗診斷的功能，又能讓中醫依個人體質進行針對性調理，使得用藥更精準有效，減少藥物使用量，為患者提供多一種選擇。

可按情況開設培訓課程 在平台建設方面，香港作為連接內地與國際的橋樑，享有得天獨厚的優勢，如國際貿易的便利、完備的醫療數據平台、以及高級醫療人才的支持等，均為中西協作營造了良好的環境。一方面，積極與內地合作，搭建中醫中藥材的國際貿易平台，助力中醫文化走向國際。

另一方面，在港與內地打造中西醫結合聯合研究中心，努力將中醫科研成果與西醫治療進行結合，從服務闊度和病種範圍等方面創造自己特色的中西結合醫療方案。

在人才建設和學科培訓方面，香港的大學也可以根據實際情況，創新開設中西醫結合的培訓課程，擴展中西醫結合的應用範疇，讓更多不同醫學學科在科研教學或者臨床應用等加強中西協作課程及思維。同時，加強與內地的醫學交流，吸收內地有關中西醫協作的成熟經驗，把中西結合醫療特色發揚光大。

香港中西醫結合醫學會委員

病人醫護權益協會召集人

龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會