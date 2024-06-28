海洋公園客量按年增1.5倍

【本報訊】近月內地新增多個個人遊訪港城市後，有助海洋公園吸納更多內地旅客。海洋公園公司主席龐建貽昨日表示，海洋公園今年首5個月的整體入場旅客，對比去年同期有1.5倍增長，形容是「好大的強心針」。當中內地旅客佔很大比重，按年有1.6倍增長，認為樂園頭半年做得好，且配合政府刺激旅遊的措施，令海洋公園有所得益。

龐建貽表示，早前內地政府宣布新增8個個人遊城市來港，海洋公園亦有接觸該些新增城市的旅客，向他們介紹海洋公園，相信遠程新增城市旅客可為海洋公園帶來刺激作用。

水上樂園增奧運元素吸客 水上樂園方面，今年刷新了開園以來入場人次單日紀錄，未來會再檢視人流設施等，例如改善交通配套等以方便遊客。對於今次水上樂園新活動新增奧運元素，龐指「甚麼都會試」，希望公園近幾年都能有不同嶄新體驗。

海洋公園水上樂園將會於7月6日至9月1日開始「暑假狂熱Party Time」，推出一系列新水上遊戲，提供超過50個遊戲體驗，包括水上排球、籃球、拔河等，更會在天海灣播放奧運賽事。

由今年6月14日至9月15日，水上樂園會推出「盛夏入場門票」，平日票價為238元起至340元；周末票價為294元至420元。而在7月13至9月15日期間，5歲以下小童更可免費入場。