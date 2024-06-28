酷暑逼人 錄34.4℃今年最高溫

料熱足9日 本月迄逾4萬長者人次求助 本港連日酷熱難消，天文台自本月20日上午9時50分發出酷熱天氣警告後，至今持續生效，昨午天文台更錄得攝氏34.4度的氣溫，打破今年最熱紀錄，元朗等地區更達攝氏35度。天文台預料今日部分地區氣溫將高達攝氏35度或以上，換言之，一連9日均熱辣辣，炎熱情況有望看齊2016年同月錄得連續最多酷熱日子的紀錄。有協助長者的團體本月已錄得4萬多人次求助。至於目前正有一個熱帶擾動為菲律賓附近帶來驟雨，天文台指，雖有電腦模式顯示擾動可能生成熱帶氣旋，但也有模式顯示機會較低，但周末及下周初本港有幾陣驟雨，氣溫將略為下降。

連日酷熱下，不少長者不適，長者安居協會行政總裁王虹虹指出，截至6月26日下午6時，6月份透過「一線通平安鐘」服務尋求支援及關懷服務共有40,780人次，其中2,064人需送入急症室。而今年首個酷熱天氣警告於6月13日生效，一線通平安鐘接獲的求助及送院個案呈上升趨勢，其中本月17日求助個案單日最高，升幅近五成，隨後至本月21日5日內，每日有超過1,800宗求助，較前一星期高出一成半，送院個案亦在一星期之間增加超過兩成，主要涉及暈眩和身體痛症。

籲長者帶傘穿鬆身衫 協會又指，去年夏季香港遇上「世紀暴雨」，黑色暴雨警告生效後翌日接獲超過2,700宗求助，為去年全年最高單日求助紀錄，不少個案居於低窪地區，受水浸影響按鐘求助。

王虹虹指出，求助數字急升的情況值得關注，她估計長者未適應酷熱天氣，導致準備不足，尤其是長者屬較易中暑的人士，建議長者盡量穿着鬆身衣服，外出帶備雨傘，盡量避免長時間在戶外逗留，若出現頭暈、頭痛及神志不清等徵狀，應立刻休息，求助或求醫。

菲熱帶擾動發展難料 天文台昨日發表《天氣隨筆》，指副熱帶高壓脊會在周末期間及下周初稍為東退，本港的天氣將略有變化。電腦模式對位於菲律賓的熱帶擾動發展仍然有分歧，美國電腦模式預計其有閉合環流，南海颱風電腦模式甚至預計熱帶擾動中會有熱帶氣旋生成，但亦有模式認為生成機會低，仍然需要觀察，呼籲計劃戶外活動的市民量力而為。