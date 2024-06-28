醫健：職場健康：抬起你的頭來 別再做「低頭族」

現代人手機不離手，無論何時何地皆見低頭族。然而，長期使用手機、平板或電腦，不僅導致腕部勞損，更易引發肩頸、脊椎的勞損或退化。

頸部疼痛多源自重複的頸部動作、長時間屈頸，如低頭看手機，或不良姿勢（如低頭垂肩、睡覺時頸部扭曲），導致神經結構受損。一般而言，頸椎需支撐10至12磅的頭部重量，但頭部愈向下傾，所承受的重量愈大，長期低頭使用電子產品，增加椎間盤壓力，進而導致退化與痛症。另外，過度使用手機亦易造成手部勞損，如肌腱炎、橈骨莖突腱鞘炎（俗稱「媽媽手」），尤以手腕或拇指使用時疼痛感加劇。

以下為大家介紹正確使用電子產品的貼士：

•將智能電話或平板電腦提升至視水平，並置於正前方，避免長時間低頭或側頭。

•使用電腦工作時，調校桌椅的高度至適中的位置，並保持屏幕的最頂一行字樣在視線水平。

•維持正確坐姿，挺直頸部和背部，避免向前傾向屏幕。

•與智能手機、平板電腦和電腦顯示屏幕保持適當距離：手機最少30厘米、平板電腦最少40厘米、電腦顯示屏幕約35-60厘米。

•不要把電話擱在肩膊和頸部之間。

•保持手腕放鬆與自然姿勢，使用手機時，可交替手指按鍵。

•避免連續超過一小時使用電子屏幕產品，應用「20-20-20」法則稍作休息，即每使用20分鐘休息20秒，並遠眺20呎外景物。

•多做頸肩、腰背及手部伸展運動，以鬆弛肌腱和韌帶。

職業安全健康局

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