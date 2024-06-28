污水廠意外 落井救夫中毒亡 女工裁死於不幸

事後提建議冀堵漏洞 訂機制須穿防護裝備 渠務署小蠔灣污水處理廠於2021年11月發生致命意外，3名工人濕井管道內維修工作期間，污水突然湧入濕井，導致3人暈倒。井外的兩人先後入井救人，同告昏迷，其中一名女工身亡。死因庭就事件展開死因研訊。死因裁判官周至偉昨裁定死者死於不幸，指死者是因救井內丈夫心切落井，死亡原因是硫化氫中毒，胸部受傷及溺斃。死因裁判官亦表示接納渠務署及勞工處就事後提出的多項建議。

是次研訊的對象是王喜梅，她於1975年出生，2021年11月18日因事件去世，終年46歲。今次研訊不設陪審團，由死因裁判官周至偉審理。死者的丈夫李金華昨亦有出席聆訊，並稱早已預料死因庭的結果，他亦稱預料會繼續進行民事索償。

死因裁判官昨綜合證供指，當日死者丈夫李金華等3人落井，期間污水排出，3人暈倒，在地面一名男工人落井救人亦昏迷。之後，女死者救丈夫心切，沒有戴安全設備爬入井，最終硫化氫中毒，並撞傷胸部，跌入水中遇溺。她的左臂遭水泵螺旋槳切斷，送院後終不治。

渠署不知有工程 開機致流出污水 死因裁判官續指，該濕井管道之所以會流出污水，是因為渠務署人員不知有工程進行，為將脫水污泥樣本交予浸大學生，故開動了離心機。渠務署及勞工處事後就事件提出多項建議，包括制訂工作機制，確保工人使用防護裝備，以及制訂緊急應變計劃。另可在密閉空間內裝設閉路電視，監察內部情況。死因裁判官認為相關建議合適及合理，並全面採納。

翻查報道，承建商就事件因違反《工廠及工業經營條例》及《工廠及工業經營（密閉空間）規例》等規定，被勞工處檢控。去年9月及11月，承建商先後在觀塘裁判法院被判罰款9萬元及15萬元。據死者丈夫李金華聆訊時指，他經營工程公司，死者是他的員工，當日她負責在地面測試井內氣體有否問題。工程尾聲時他聞到臭氣，隨即暈倒。案件編號：CCDI-1053/2021