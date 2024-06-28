8‧23電腦節會展開鑼 主打AI創科

【本報訊】由香港電腦商會主辦的「香港電腦通訊節2024」將於8月23日至26日，在香港灣仔會議展覽中心舉行。今年電腦節以「AI人工智能」和「創新科技」為主題，並自2009年後再次設有5個展館，包括首次舉辦的一帶一路軟件博覽。大會今年將繼續派發現金消費券，總值達300萬元，又首次推出旅客消費券，冀吸引更多人參與。大會表示本港消費市道雖處低迷，但商戶參展意欲高，料可協助商戶推售產品。

今年電腦通訊節共設5個展區，分別是一帶一路軟件博覽、數碼轉型專區、5G及綠色科技生活館、HKtag智慧科技提升展館及樂齡康體智慧科技館。其中首辦的一帶一路軟件博覽，將於首兩日在1E展覽館舉行，匯聚來自香港、內地及其他一帶一路地區的頂尖軟件企業參展，展位數目逾120個。

購票入場者可獲幸運卡 另外，大會今年繼續推出「我賞‧你賺‧人人消費」現金消費券計劃，總值達300萬元，每位購票入場人士均可獲贈一張幸運卡，面值分別為10元、20元、30元、50元、100元至500元不等。為便利旅客入場，大會特別在大堂設旅客中心，旅客可直接購票，毋須排隊；同時，首1,000名於中心登記的旅客，將獲贈價值100元的大會禮券。

香港電腦商會副主席梁定球表示，目前香港的經濟形勢不太好，業界希望香港電腦節可辦得較有規模。面對經濟增長放緩及消費市場低迷等諸多挑戰，商會亦採取多管齊下的策略，務求令今年電腦節成為香港盛事。香港電腦商會上任主席許健生表示，去年的電腦節雖面對港人北上影響，但銷售表現仍較前年佳，期望今年繼續在銷售方面協助展商，「最緊要大家做到生意」。