深中通道後日通車 至少5旅團取道遊中山

【本報訊】建設7年、連接廣東深圳和中山的深中通道，將於後日（30日）下午3時正式通車營運。通道將縮短本港往返中山等城市的車程，旅遊業界相信有利港人北上旅遊，以及較遠省市南下大灣區及本港旅遊。有旅行社指，首日已有5個旅行團、逾200名旅客經通道到中山旅遊，又相信類似的旅行團在暑假會極受歡迎。

廣東深中通道通車營運新聞通氣會昨宣布，深中通道將在下周日下午3時通車，上午先舉行通車儀式。該條全長24公里的深中通道由伶仃洋大橋、人工島和海底隧道組成，早前已落成及驗收。通道正式通車後，中山往返深圳將縮短最快至30分鐘，毋須繞個大圈下，相較於過去行走虎門大橋節省1.5小時；前往江門及肇慶等地，亦能節省約一小時。

跨境巴士永東直巴指，旗下新會、台山及肇慶等多條路線會改行新通道，預計會較原本路線快45分鐘至一小時。受惠於行車時間縮短，公司相信能吸引旅客來往香港及中山，並將加密班次，而中山線將由每日26班增至40班，每半小時一班車。

料粵西旅團暑假期間受歡迎 旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，通車後更方便香港市民北上旅遊，亦相信能吸引北方城市，經深中通道到香港等大灣區城市一程多站旅遊。旅遊促進會總幹事崔定邦則透露，旗下旅行社在深中通道開通首日，已有5個旅行團取道前往中山，將參觀孫中山故居及午膳等，並即日回港；第二日則有10團取道。他相信，大幅縮短行車時間之下，粵西旅行團在暑假期間會極受歡迎，放數天假都會去遊玩，旅行團量料會多一倍。