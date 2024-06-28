開心購物節 參與商戶需簽有禮約章

【本報訊】香港零售管理協會將在下月至8月舉行第2屆「香港開心購物節」，超過160個品牌、逾5,000間商舖，將提供超過300項免費禮品和消費禮遇，總值達12億元。其中首度參與的貿發局將送出3個展覽入場門券。購物節響應政府的「好客之道運動」，參加商戶需莊嚴宣誓，並簽署「香港有禮服務約章」，承諾送上「有禮」服務。

消費體驗環環相扣 在下月1日至8月31日舉行的購物節期間，來自香港10個不同界別，包括零售業、餐飲業，及會展業等，並聯同政府機構協助推廣或攜手推出各種食、玩、買，及住（酒店）的消費禮遇。協會提到，今年有110項免費禮遇，較去年的35項增加，其中有餐廳送出一萬杯咖啡飲品，而貿發局則送出4,000張美食博覽、美與健生活博覽，以及家電家品博覽的免費入場門券等。

零售管理協會主席謝邱安儀表示，業界過去一年面對很多新挑戰，必須要靈活變通，多方合作以提升競爭力，尤其消費體驗是環環相扣，因此今年邀請多個業界參與，發揮協同效應，贏得顧客歡心。

協會同期亦會舉辦「香港有禮店舖」選舉，消費者只需在參加商戶店舖內，掃描指定二維碼（QR Code），便可投票選出心儀的「有禮店舖」。每名投票的顧客，均有機會額外獲得免費禮品及消費禮遇。協會將於9月公布獲選「香港有禮店舖」名單，期望能鼓勵業界提升服務水平，成就香港「好客之都」和「購物體驗天堂」的美譽。