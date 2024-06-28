內地客免稅額料提高 低於3萬仍遜海南島

學者指「有好過無」 勿忽視改善旅遊配套 疫後本港零售業表現慘淡，港府、政界及零售業界均要求內地放寬訪港旅客免稅額上限，上調現時每次5,000元人民幣（約5,400港元）的規定，令訪港旅客可盡興掃貨。有消息指，中央政府對有關措施持正面態度，料短期內會公布惠港措施，預料5,000元人民幣的限額會上調至低於3萬元人民幣（約3.24萬港元），有指這個限額已覆蓋大部分內地省市居民的購買力，但仍未及海南島的10萬元人民幣（約10.8萬港元）免稅額。本港旅遊業人士歡迎放寬限額，料可方便願意掃貨的內地客，並與個人遊城市增加的措施產生協同效應。有學者則指，現時匯率及經濟環境均不理想，增加免稅額對零售業的帶動作用未必很大，但「有好過無」。

港區全國人大代表團月前曾聯署建議，提升內地訪港旅客免稅額由5,000元至3萬元人民幣。有人大常委直言，財政部重視該訴求，並曾詢問具體技術問題，相信內地部門亦希望提升免稅額。長周末臨近，有消息指中央將於短期內公布增加免稅額的措施，惟限額與政界的要求略有出入，因考慮到其他內地城市的影響及消費力外流下，難以一下子大增額度，上限料低於3萬元人民幣。

業界：冀可逐步增加額度 零售管理協會主席謝邱安儀昨出席活動時指，香港零售表現持續疲弱，回升之時及力度視乎港人及旅客的消費意欲，尤其內地旅客來港消費免稅額能否提升、匯率問題，期望透過推出優惠活動吸引旅客來港消費。

旅遊促進會總幹事崔定邦則指，現時訪港內地旅客免稅額實在太低，個別品牌手機售價已不止5,000港元，限制旅客的消費，增加免稅額有助願意花錢的旅客「買多啲」，在本港社會存在共識，相信中央政府已經聽到。對於免稅額應增加多少，崔認為愈多愈好，尤其香港屬於國家一部分，但亦理解內地省市的憂慮，相信可以逐步增加。他又認為近期內地增加個人遊城市，又加設臥鋪動車往返高鐵西九龍站至北京、上海，相信惠港政策將接踵而來。

不過，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，近期人民幣匯率下跌，加上內地經濟疲弱，而本港所售的商品價格偏高，與在海南島或澳門，甚至在內地購買同樣產品的貨價相差不大，即使增免稅額，實際對港零售業幫助有限。他又指本港面對旅客量不足的問題，旅客不會因免稅額增加而特意來港，僅會購物時少了顧慮，總算「有好過無」。

海南島免稅額達10萬元 身兼全國人大代表的議員陳仲尼認為，內地旅客來港交通、食宿費用高昂，若免稅幅度不高，吸引力有限，零售業界需改善售後服務等配套，才能與海南島等地競爭。議員邵家輝則說內地旅客免稅額多年未調整，調升後相信貴價品如電子產品等將較受惠，期望未來能逐步增至10萬元人民幣，看齊海南島。