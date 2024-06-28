打擊非法收債拘12人 涉放數540萬

【本報訊】黃大仙及西貢區執法人員，經分析今年上半年區內發生的上門淋紅油、毀壞門鎖、電話恐嚇等案件後，鎖定11名電話登記持有人及一名上門追債人士，案件涉及的借貸金額約540萬元。最大一宗金額約200萬元，受害人約30歲，因生意周轉問題而借貸。

人員經調查後於上周五（21日）至本周三，展開代號「破敵」執法行動，重點打擊區內的非法收數活動，並以涉嫌「刑事恐嚇」及「刑事毀壞」等罪，拘捕8男4女（27至63歲）本地人，他們涉及10宗「刑事毀壞」及8宗「刑事恐嚇」案件。被捕人分別報稱運輸工人、侍應、司機及無業等，有人收取數百至一千元酬勞犯案。他們其後獲准保釋候查，須於7月中旬向執法部門報到。

淋紅油毀壞門鎖 電話恐嚇 初步調查發現，有受害人因「等錢應急」，故向二、三線財務公司借貸，當受害人無能力或遲了還款後，財務公司便派出行動組到受害人或其親友的住所非法追債，例如淋紅油、毀壞門鎖、貼上印有受害人姓名的收數字條，以及透過電話或社交媒體恐嚇受害人及其親友。

同時，人員留意到不法分子利用「低息、毋須工作證明、毋須壓力測試」等噱頭吸引受害人借錢。執法部門因此提醒市民，如需要借貸，須向持牌及信譽良好財務公司借貸，並留意合約細則。

另外，不法分子獲取受害人資料，除會以不法手段追債，更會利用資料作非法用途，例如登記電話戶口，以電話恐嚇其他欠債人，或開設虛擬銀行戶口收取非法得益。