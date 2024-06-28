4年批出逾千四億貸款 壞帳率達7.5％

【本報訊】新冠疫情來襲時各行各業大受打擊，政府於2020年4月透過「中小企融資擔保計劃」，推出了有時限的百分百特別擔保產品，讓中小企業獲特惠低息貸款。截至本月14日，「百分百擔保特惠貸款」申請共有7.28萬宗，截至6月14日，已批出6.69萬宗申請，涉及貸款為1,432.2億元（見表）。不過，該項貸款計劃的壞帳率亦偏高，4月中時，金管局公布壞帳率達7.5%，直認屬偏高水平。金管局解釋，有關計劃推出時設計非常趕急，信貸審核也較其他計劃少。

金管局：趕推出 信貸審核較少

金管局的數據顯示，7萬多宗「百分百擔保特惠貸款」申請中，有671宗被拒絕，另有4,871宗是申請人自行撤回申請。截至今年3月底，「百分百擔保特惠貸款」的壞帳率是6.1%，但金管局4月中更新數據時，已發現計劃的壞帳率升至7.5%。該局解釋，「百分百擔保特惠貸款」推出時，本港正值疫情期間，為了中小企盡快獲得支援，該項計劃的設計非常趕，當局亦要求銀行只要符合相關貸款資格便批出，沒有做太多信貸審核。該局認為，雖然計劃的壞帳率偏高，但較預期的仍有相當距離。