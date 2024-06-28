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勁呃2億 發疫難財集團瓦解 揭100%擔保醜貸

行動中，檢獲大批文件及多部手機。（張開裕攝） 行動中，檢獲大批文件及多部手機。（張開裕攝）
行動中，檢獲大批文件及多部手機。（張開裕攝）
42宗假文件照批 公帑予取予攜 37人就逮
執法部門於去年11月接獲銀行報案，懷疑有不法分子利用虛假文件，申請及騙取在疫情期間支援中小企、由政府推出的「百分百擔保特惠貸款」。人員經調查後，於近日瓦解一個專發「疫難財」的詐騙集團，拘捕包括主腦及骨幹等共37人。初步顯示，該集團循不同途徑，以金錢利誘招攬傀儡公司董事及員工，透過虛報公司營業額、誇大僱員數目及薪金支出，營造財困而作出42宗貸款申請，再如探囊取物般騙逾2.1億公帑。為減低銀行戒心，集團會在戶口保留小量存款還息，其後失聯捲款逃遁。
去年11月，執法部門接獲兩間銀行報案，指懷疑有人利用虛假文件，申請「百分百擔保特惠貸款」（下稱「百分百貸款」），當中涉及42份申請，並且全部獲批，涉款總額超過2.1億元。人員經進一步調查後，於本周一（24日）至本周三展開代號「寒雲」行動，突擊搜查全港多個地點，瓦解一個專門騙取「百分百貸款」的詐騙集團，並以涉嫌「串謀詐騙」罪，拘捕29男8女（21至72歲），當中包括23名公司董事及14名員工，同時檢獲一批銀行文件、銀行卡及電子設備。
大部分申請 均借盡600萬上限
據了解，涉案的42間傀儡公司申報從事裝修、清潔等業務，有些連實際公司亦不存在，甚至乎僅有一個招牌，而大部分的貸款額均達600萬元，即「百分百貸款」計劃於2022年4月前訂定的上限。被捕人士分別報稱無業、裝修工人及運輸工人，部分有黑幫背景，其中8名公司董事，相信有一人是集團主腦，其餘7人屬骨幹成員。所有被捕人已獲准保釋候查，須於八月上旬及中旬向執法部門報到。
招兵出任傀儡公司董事員工
初步調查顯示，由2020年年中至2023年4月，詐騙集團在網上社交媒體，標榜以「零成本，高回佣，唔使還」作招徠，吸納他人「出任」傀儡公司董事，作為借貸人替集團申請「百分百貸款」，惟相關公司大部分已多年沒有任何業務；同時，集團會循不同途徑收購個人資料，藉此偽造傀儡公司的員工戶口，而大部分傀儡員工皆不知道資料用途，純粹為「搵快錢」而收取數千元回報。當集團收集一定數量資料後，便會一手包辦所有申請文件，包括虛假業績紀錄、僱員出糧或強積金供款紀錄等，營造公司出現大量虧損的現象而獲批貸款。
減銀行戒心 留小量存款還息
當貸款獲批後，傀儡公司董事可獲近一成金額「落袋」，涉款約60萬至100萬元；其餘款項則為集團犯罪得益，成員會迅速把款項轉至其他戶口。為減低銀行戒心，詐騙集團會在戶口保留小量存款，以用作繳還貸款的利息，之後便失去聯絡。
調查人員表示，政府於2020年4月在中小企融資擔保計劃下推出「百分百貸款」，替受疫情打擊的中小企提供低息貸款，用於支付僱員薪金、租金和應付業務需要。
疫情襲港時，中小企生意受打擊。疫情襲港時，中小企生意受打擊。
疫情襲港時，中小企生意受打擊。
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百分百擔保特惠貸款詐騙集團犯案手法
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