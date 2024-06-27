橫眉冷看：開始害怕中國機械狗

西方世界對中國的恐懼像是無有休止，繼害怕中國製的電動車、無人機之後，近日又有新花樣，就是害怕Made in China的機械狗。

在網絡上有大量逗趣的視頻，見到中國機械狗被帶到街上，碰到途人牽着真狗走過，機械狗就刻意走上去，真假狗見面，場面充滿戲劇性。但見這類機械狗趨前退後、騰挪跳躍，與真的無異，真狗見狀，有的表現興奮，有的則疑惑和恐慌，不少路人看着眼前情景，都覺得忒是有趣。

玩具機械狗已經如此厲害，中國製的軍用機械狗就更加不得了。早前，解放軍展示正在使用的款式，這批機械狗背上配有自動步槍，奔跑、跳躍、上樓梯，都異常敏捷。真狗不懂射擊，機械狗卻可以，在戰場克敵制勝，是最佳的助手。中國的軍用機械狗這般厲害，經大量生產，據說每隻的價錢可以低至人民幣3萬元。

近日，有美國眾議院議員提出，中國軍用機械狗大量生產，是世界安全的威脅，要求政府設法應對。說實話，華盛頓政府早已黔驢技窮，就算想設限，也是再無辦法。美國已經嚴格限制高端的人工智能晶片輸華，但中國仍能突破重重障礙，生產出大量的智能機械產品。

事實上，也不容反華勢力不害怕，假以時日，譬如中國和菲律賓在南海再起衝突，菲方又派出特種兵試圖登上仁愛礁，中方海警船將對方截住後，根本不必派員去跟他們糾纏，只消讓幾隻機械狗背上槍械，跳過去將菲方人員逮捕，他們也就不得不乖乖投降。而更害怕的是台獨分子，假如他日採取軍事行動收復台灣，解放軍以機械狗投入城市巷戰，台軍恐怕很難抵擋得住。