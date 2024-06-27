筆下風雲：誰入主都救不了經濟

16位諾貝爾獎得主發出聯署信，警告美國前總統特朗普若再次當選，將面臨經濟風險，包括通脹再度升溫。年底的總統大選，拜登對決特朗普，一個呆一個喪，其實誰人當選，美國經濟都不會好，諾獎精英們的諫言只是枉費心機。

特朗普早被美媒踢爆，2016年競選總統和入主白宮後的第一年，只繳納750美元聯邦所得稅，而且在過去的15年裏，有10年沒有繳納所得稅，擺明避稅瞞稅。要是他再次入主白宮提出減免所得稅，相信會受到富人歡迎。與此同時，特朗普雖然富甲一方，但一直得到美國藍領、農民和基層支持，原因是他的言行和政策皆簡單粗鄙，不故作高深，基層一聽即明。加上共和黨一向堅守美國傳統價值，好戰、大美國主義、反墮胎、反平權、反移民，深得讀書不多的基層和既得利益集團歡心。反觀民主黨向來奉行精英主義，選民平均學歷較高，這也是諾獎精英們更擁護拜登而非特朗普的原因。

不過，畢竟高學歷精英在人口只佔少數，他們生活離地，大多數美國人都是平頭百姓，早就厭倦被不知民間疾苦的精英統治。何況左膠精英滿口仁義道德，言必稱平權，已到了走火入魔的程度。物極必反，全球皆湧現右傾浪潮，包括歐洲右翼政黨得票率大增，正是左派過猶不及的反效果。預料右傾浪潮同樣會在美國出現，特朗普再次上台的機會高唱入雲。

再說，美國經濟已是積重難返。這個全球第一強國只靠舉債度日，目前國債超過34萬億美元之巨，還100年都還不清，而且美國製造業早就式微，成本過高難以跟中國、金磚國家以至全球南方競爭。不管誰人上台，美國經濟都只會從根本上爛下去，拜特都是累鬥累而已。