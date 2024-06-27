坦言集：大學教育

這幾十年香港的大學教育，自從引進了美國的體制，愈來愈脫離香港大學最初據以倣效的牛津大學精英模式，變成為大批量生產的普及教育，與美國州立教育的模式看齊，甚至是抄襲移植，但並不是美國長春藤大學系統的精英教育。

理工學院升格為大學，城市理工甚至取消理工的校名，完全擺脫英國理工學院的訓練應用型理工人才的方向，轉為研究型大學。其實原來定為教學型大學也自我轉變為研究型大學。香港的大學更完全轉變成為美國的州立大學，但缺大學以外政府與業界提供的研究項目，變成政府包辦研究經費，研究與社會經濟的實用性關係下降，絕大部分都變成純學術研究，以出版學術論文為目標。

由於香港政府提供愈來愈多的經費，香港的大學在學術論文發表方面，很快地攀升國際前列。不過，與社會經濟關連的諮詢顧問卻少，學術論文轉變為應用科技也少。香港的大學變成論文生產的工廠，可國際上論文最後全無用途的佔多，能轉化的極少。香港的科研經費和人才，便對香港乃至其他地區的科研、經濟社會發展貢獻極微。這樣龐大的投入，社會資源是否錯配錯用？

論文為教師升級的主要標準，論文的研究與教學的關連並不大，特別是爭取A級學刊的刊出。香港的論文生產研究便只能按人家要求的重點、方向，與香港發展脫節便大。香港的科研往往變成別國科研的實驗室，且會是前部分階段，也與最後成果有所距離，亦未必可分享最後成果專利。當然，以專利數目作為科研成果標準也成疑問，全球九成以上的專利都是獲取專利後沒有應用的機會。

研究型的大學，實際上必然對學生教學有所忽略。最佳的人才、最佳的資源都放在與教學微弱關連的科研，教學便被擠佔，專職教學的老師是論文發表競爭中被淘汰的，薪酬福利偏低，成大學教師中的二等成員。這樣的歧視，專職教學的老師怎可把教學效果提升，反倒是因他們職位不穩（不會有長俸），周轉頻繁，教學質素下降，但大學卻可用各種技巧，如抬高分數，來偽作教學成效上升，合格標準長期趨於寬鬆，嚴進寬出。只是大學的科研脫離社會，教學效率下降，也損害本地社會的人才培養。縱使在國際排名高，大學教育對本地發展的作用不顯。