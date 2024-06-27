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龍門陣
行駛中自焚 的哥跳車逃生
的士車頭火勢猛烈。
【本報訊】前晚10時許，一輛的士沿紅磡漆咸道南東行，當駛至近香港理工大學Z座對開，車頭突然冒煙起火，火勢蔓延且頗為猛烈，的哥見狀慌忙停車逃生並報案求助。
消防接報趕至現場，迅速拖喉灌救，未幾把火勢撲熄，事件中無人受傷，至於事故原因及經過則有待進一步調查。
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