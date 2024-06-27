多區打擊冒牌物品 檢值半億貨拘9人

包括波衫球鞋機頂盒 今年最大宗 鑑於由本月起接連有多項體壇盛事舉行，並有大量包括波衫、波鞋等周邊產品推出應市，香港海關於本月初至本周日（23日），打擊不法分子藉體育盛事製造的侵權物品，突擊搜查多區零售店、網上平台及跨境物流轉運中心，檢獲共6.8萬件、市值共約5,200萬的侵權物品，並且拘捕9人，此案屬今年破獲侵權數量及價值最高的案件。

海關表示，鑑於今年6月起，有包括歐洲國家盃、美洲國家盃及巴黎奧運等多項國際體壇盛事開鑼，並有大量周邊產品推出市場。根據過往經驗，海關於本月3日至23日展開連串執法行動，打擊不法分子就體育盛事製造的侵權物品，以保障消費者及商標持有人利益。

截內河船貨櫃 料運歐美中東 行動中，海關動員逾百名關員，根據大數據及情報分析，鎖定及突擊搜查屯門、元朗、流浮山、葵涌及九龍灣逾60間物流中心，並在屯門內河碼頭檢查一個由廣州南沙抵港的貨櫃，共偵破27宗跨境轉運冒牌貨案件，檢獲其中6.7萬件冒牌貨品，市值約5,100萬元，當中包括一批運動賽事用品，例如球衣、球鞋等，以及大量冒牌奢侈品，例如手錶及手袋等。海關相信該批貨物將轉運至歐美或中東地區，並且拘捕一名涉嫌負責安排轉運的62歲女子。

此外，為打擊非法轉播賽事及非法串流裝置和應用程式，關員於6月16日掃蕩6間位於灣仔、觀塘、紅磡及元朗區的零售店舖，共檢獲130個懷疑非法機頂盒、一批電子產品及影音器材，總值約23萬元，同時拘捕3名店主及一名售貨員。另一邊廂，關員透過網上巡查，破獲兩宗售賣冒牌球衣案件，檢獲31件共值3萬元的球衣，拘捕兩名分別24歲及30歲賣家。該批球衣採用的物料並不透氣、部分吊牌並無雷射標籤，加上刺繡圖案及字體較模糊，部分設計亦與正牌不同，並以正貨價格的一成半至四成銷售，相信消費者能作出分辨。

訛稱外國貨源 圖減顧客戒心 另在行動期間，海關接報指有商戶以低價出售懷疑冒牌貨品，經商標持有人協助下，關員突擊搜查錦上路一跳蚤市場內4個攤檔及附近一間零售店，檢獲約1,000件懷疑冒牌產品，總值約70萬元，有關店舖的兩名50歲及39歲負責人被捕扣查。據了解，有關店舖在線上及線下均有經營業務，其負責人訛稱有外國貨源，故此售價較正價低三至五成，藉此減低消費者警覺性。至於檢獲的貨品包括高仿專業跑鞋及其他運動鞋，顏色與正貨接近，惟部分款式在正貨品牌則未有生產。所有被捕人士其後已獲准保釋候查，海關正追查冒牌貨品的來源，不排除有更多人被捕。