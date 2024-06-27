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青衣工廈失火 單位冒出濃煙
消防架起升降台灌救。（馬竟峯攝）
【本報訊】昨日早上約7時，青衣長達路1至33號青衣工業中心二期，樓上一單位突然冒出滾滾濃煙，多名途人見狀，慌忙協助報案。
消防接報趕至，開動一條喉及出動一隊煙帽隊灌救，搜救隊奉召協助救援，未幾火勢被撲熄，火警中無人受傷，至於火警原因及經過有待進一步調查。
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