優化實務守則 12商會自行規管電話促銷

【本報訊】商務及經濟發展局昨日公布，7個行業包括金融、保險、電訊、電話中心、美容、地產代理及放債人行業共12個商會，將實施經優化的《人對人促銷電話實務守則》。守則將自我約束規管業界以電話進行營銷的方式，包括要求電話促銷者按接聽者的要求提供其姓名及聯絡電話，以及限制在指定時間內致電同一電話號碼的次數等。

通訊事務總監梁仲賢表示，自多個行業於2011年起實施《實務守則》，政府接獲涉及營銷電話的整體查詢及投訴數字顯著下降，由2011年的2,060宗，大幅減少至今年首5個月的124宗，反映實施行業規管有一定成效，政府將繼續與各行業攜手合作，進一步完善有關計劃。

包括美容地產代理放債人 商經局局長丘應樺表示，樂見美容、地產代理及放債人行業加入經優化的「營銷電話行業規管計劃」。丘同時強調理解不同行業，尤其中小微企業有需要以營銷電話進行企業或商業營運，而規管計劃正正平衡了企業營商，和減輕公眾受滋擾電話影響的需要，同時有助提升行業形象，達致雙贏局面。