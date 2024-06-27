深偽騙案 冒財務官呃2億

【本報訊】今年首季本港出現涉及深度偽造的詐騙案件按年增長10倍，是亞太地區增幅最高的地區之一，而本港金融行業捲入深度偽造身份欺詐案更屬亞太地區最高，保安局回應議員質詢過去3年涉深度偽造技術詐騙的情況時透露，自2023年有統計以來，執法部門共接獲3宗相關案件，最大一宗案件損失金額達二億元，去年首次偵破一宗集團式人工智能換臉的詐騙案。當局指，相關案件中，有騙徒以換臉方式假冒「上司」，又以視像方式指令真職員轉數，籲各方提高警惕。

首破AI換臉借貸集團 執法部門指，首宗個案為一個本地詐騙集團，涉嫌在2022年9月至2023年7月期間盜用他人身份，利用人工智能換臉程式，於網上向財務公司申請貸款，涉款20萬元，執法部門於同年8月共拘捕9人，包括一名集團主腦，涉嫌干犯「串謀欺詐」罪，是首次偵破人工智能換臉案。

第二宗個案發生在今年1月底，執法部門接獲一宗利用深偽技術預先錄製影片進行視像會議的欺詐案。報案人收到假冒其英國總公司首席財務官的釣魚訊息，聲稱要進行機密交易，邀請報案人進行多人視像會議，報案人最終按指示授權轉帳至5個本地銀行帳戶，涉及損失約二億元。經調查後，相信騙徒先下載被偽冒職員的網上公開影片及聲音，再利用深偽技術製作預錄的視像會議。由於是預錄影片，報案人與對方其實並無對話互動。騙徒向報案人下達命令後藉詞掛線，再以即時通訊軟件繼續指示轉帳，相關個案的調查仍在進行中。

第3宗個案發生在上月20日，有跨國貿易公司職員收到偽冒為英國總公司首席財務官的WhatsApp訊息，並進行近30分鐘的視像會議，期間「假上司」指示職員將近400萬元轉至一個本地戶口。調查後相信疑犯以網上公開資料作素材，配合深偽技術將影片內容篡改，再於視像會議中播放，以誘騙受害人進行轉款，案件正進行調查。

至於有關發現或接獲舉報網上深偽片段的數字，自2023年獨立統計以來，執法部門於網上發現及接獲舉報共21條假冒政府官員或知名人士的深偽片段，其中兩宗由主動偵查發現，19宗為市民舉報。應執法部門要求，相關網上或社交媒體平台已把該21條片下架，防止市民受騙。