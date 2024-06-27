涉打假波受注賭外圍 招重文及2人遭起訴

招重文

本港球壇於上月爆出「打假波」事件。廉政公署上月採取「勁草」執法行動，拘捕多人懷疑藉賄賂本港足球隊成員操控賽果，從而在非法外圍賭博中獲利，相關貪污調查仍在進行。按檢控有關罪行的時效規定，署方昨日暫控其中3人向收受賭注者投注罪名，當中包括球壇名宿招重文。3人已獲廉署准予保釋，案件將於今日在東區裁判法院分案提訊。

3名被告的其中兩人為招重文及何思漢，年齡分別是54歲及45歲，作為外圍賭注中介人，即俗稱的「艇仔」。案發時招重文同時任職香港流浪足球會，又名標準流浪的主教練。兩人暫被控以一項串謀向收受賭注者投注罪名，違反《賭博條例》第8條及《刑事罪行條例》第159A條。另一名被告則是梁羿童，19歲，於深水埗體育會司職後衞，暫被控以一項向收受賭注者投注罪名，違反《賭博條例》第8條。

何思漢梁羿童捲案 由於向收受賭注者投注罪名屬《簡易程序治罪條例》下的罪行，僅得半年時效，故署方按有關罪行的時效規定先控告此罪行。

招重文及何思漢涉嫌於去年12月30日，即深水埗體育會及U23在賽馬會菁英盃對壘的賽事中，串謀向收受賭注者投注。梁羿童則涉嫌於今年5月30日至6月5日期間，多次透過一個流動應用程式向收受賭注者投注，包括在今年6月1日，深水埗體育會及東方體育會足球隊在足總盃對壘的賽事。

在2023/24賽季，標準流浪、深水埗體育會、東方體育會足球隊及香港U23足球隊（U23）均參與由中國香港足球總會舉辦的香港超級聯賽賽事，政府表示嚴禁對香港足總舉辦的本地比賽投注。

據署方早前指，調查發現此案涉及由2021年起的3個球季，有職業球隊涉打假波，每名涉案球員每場可獲數千至數萬元不等。被捕的包括港超聯主教練及乙組教練，他們涉招攬球員、操控入球、角球等數目。該些教練會在場邊打暗號，例如戴帽、拎水樽或除外套等發出指令，同時透過親信及家人投注，除收賄款外也投注雙重獲利，個別被捕人士每一賽季投注額更達100萬元。

梁羿童