姊妹學校計劃 上學年公帑津貼1.3億

【本報訊】教育局於2004年推出姊妹學校計劃，鼓勵香港與內地學校締結為姊妹學校。立法會議員郭玲麗昨日就相關議題的數量及獲批津貼籌辦的活動數目等，向教育局提書面質詢。當局回覆指截至今年5月，共有935間本港公營學校（包括特殊學校）與內地學校結為2,933對姊妹學校，較2023年上升近10%。而2022/23學年批出的相關津貼金額近1.3億元，涉及830間學校。

教育局發言人回覆指，在2023年年底前，有約780所香港公帑資助學校與內地學校，締結超過2,100對姊妹學校的基礎上，參與姊妹學校計劃的香港學校增加10%至共約860所，當局稱已實現目標。根據學校所提交的最新資料，截至2024年5月，共有935間上述的本地學校與內地學校締結為2,933對姊妹學校。對比今年與去年的本地學校數目，升幅約為8.7%。

本學年資助交流 平均每所16萬 另外，為支援本地學校策劃和進行與內地姊妹學校的交流活動，教育局自2018/19學年起，為與內地學校締結成姊妹學校的本地公營及直接資助計劃學校（包括特殊學校），提供經常津貼及專業支援。2023/24學年的姊妹學校計劃津貼額，平均每校約16.3萬元。按教育局提供的數據，自2019/20學年起，津貼開支均超過一億元，最新2022/23學年的相關開支約為1.29億元，涉及學校總數為830間，若按平均分配，每校約有15.6萬元。