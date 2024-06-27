涉瞞飛行事故 國泰確認中止3學員培訓

【本報訊】國泰航空機師學員涉在美國飛行學校受訓時發生多宗事故，但未有作出匯報，國泰發表聲明，確認已中止涉事3名學員參與見習機師培訓計劃課程；並強調見習機師甄選和考核均非常嚴格，合資格學員完成超過一年培訓後，要接受進一步入職前培訓。

將加強見習機師誠信教育 據報美國亞利桑那州鳳凰城的飛行學校AeroGuard發信，指國泰學員在單人飛行時事故頻率「驚人地增加」，包括飛機翼尖與固定物體碰撞、着陸時海豚跳（bounced landing）導致螺旋槳撞跑道損毀，以及偏離跑道等，形容並非小錯誤，當中兩宗事故後，學員未有匯報，已暫停國泰學員的單人飛行訓練，美國聯邦航空管理局調查事件。

國泰昨日確認，3名受贊助見習機師於該飛行學校學習期間，未按照相關規定呈報飛行訓練事件，已中止3人參與見習機師培訓計劃課程。國泰表示，對未按照相關規定呈報飛行訓練事件採取零容忍態度，會透過額外培訓，為所有見習機師鞏固誠實及公開的匯報文化，並進一步強調報告飛行訓練事件的適當流程，而由於進行調查而須暫停的單人飛行訓練，已即時全面恢復。

國泰又強調，見習機師培訓計劃甄選和考核都非常嚴格，僅少於8%申請者能成功獲取錄為見習機師、完成相關培訓及考核，所有合資格見習機師學員完成首階段60周培訓後，必須接受進一步入職前培訓，包括多項考核及由高級考核機長主持的飛行測試。