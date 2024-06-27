東呼即應：中學地圖集「貴重」 集體回憶無窮

【本報訊】《東呼即應》題材關心時事，網羅大小城中熱話。近日在社交平台上留意到，有網民上載中學時代地理科教科書「地圖集」的相片，頓時引發集體回憶，網民更紛紛研究此書有何用。有網民形容，地圖集「貴而無用」，指「幾年中學生涯一次都冇揭過」；有網民則笑稱地圖集夠「厚重」，「最啱轉書用」。

網民：幾年都冇揭過 《東呼》最近留意到，有不少網民分享地理科教科書地圖集，當中有留言更指出這本地圖集《Atlas》雖然是整份書單中最貴的一本書，但坦言自己在幾年的中學生活中，「都冇揭開過」；有其他網民則說，這本書「夠大夠厚」，最適合轉動，「啱晒無聊時轉書用」。《東呼》形容該本教科書的確十分「神秘」。

另有網民分享，這本書並非一無是處，想當年沒有電子地圖的時候，他寫音樂文章時需要提到世界各地州郡城鎮的中文譯名，便是靠翻查《Atlas》了。網上最近有一個「迷因」（Meme），即網絡的爆紅事物，其中說道「只要你沒有情緒，就不會被勒索；只要你沒有道德，就不會被綁架」。

《東呼》認為，不看地圖集，說不定可以少打點地圖炮，世界也會更和諧。