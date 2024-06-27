AI篩查糖尿眼 理大：成功率近9成

【本報訊】人工智能（AI）協助檢測眼病，新檢測方式各項成本較傳統方式少約五成。理工大學昨公布一項研究指，利用人工智能篩查糖尿眼新方法，成功率近九成，設備和人工智能結合解決了眼病篩查的三大瓶頸問題，讓眼病篩查更普及、更可負擔及更準確。

一分鐘即獲結果 此次研究共有320名平均年齡在60歲左右的糖尿病患者參與，參加者透過自動眼底相機拍攝眼底影像並以AI分析，評估糖尿眼風險。完成測試後，一分鐘內即獲得篩查結果。註冊視光師何啟榮表示，人工智能眼底篩查的過程更簡單快捷，對眼睛健康檢查意識不高的人士具一定的吸引力；亦期望透過人工智能眼底篩查提升眼科視光師工作的質素及效率。

理大指出，除了便利患者及專業人員外，篩查的成本效益亦非常高，每次篩查只需約5分鐘，遠快於傳統眼底檢查的30分鐘；前者每月能篩查約2,000人次，後者則只能每月能篩查約400人次；前者的人力及設備支出每月只需約為後者的46%。以篩查每1,000個案為例，傳統眼底檢查需時約兩個月，而人工智能眼底篩查則需時約10天。若把篩查規模擴大至全港150萬65歲以上人口，傳統眼底檢查耗時可長達20年，而人工智能篩查則需時僅3年。