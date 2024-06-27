粵港澳10環團 斥科技城違5保育方針 促勿通過新田發展草圖

【本報訊】城規會將於明日討論新田科技城填塘和發展草圖，10個粵港澳環保團體聯合表示，科技城涉違至少5項國家和大灣區生態保育方針，威脅大灣區內僅餘完整而相連的濕地。

指濕地黑臉琵鷺量已挫半 廣州環團稱港府與內地協定需保護跨境濕地，質疑在濕地保育區大興土木變相「毀約」。澳門環團則指路氹城近年發展度假村後，附近濕地的黑臉琵鷺銳減一半，形容雀鳥如人一樣，「即使是5星級酒店，但建在堆填區內，旅客都未必會去」。團體亦致函城規會，促委員勿草率通過發展草圖，減少填塘面積，並確保先修復魚塘濕地，再發展科技城，避免國際級濕地遭不可逆轉的破壞。

新田科技城位於后海灣，為北部都會區發展項目之一，將佔用150公頃濕地保育區，逾205種鳥類會在該區覓食和棲息，包括19種全球瀕危物種。保育區原本的規劃不准新發展，相當於內地的「生態保護紅線」。廣州珠灣人和生態環境研究中心研究主管陸先生指，科技城位處深港兩地的跨境區域，受港府有份簽訂的《粵港澳大灣區發展綱要》中跨境保護濕地的條文所涵蓋，又稱港府發展國際級濕地明顯不符國家的保育方針，甚至有違國家《濕地保護法》要求。

澳門生態股長始創人關學然指，澳門黑臉琵鷺主要棲息地的路氹城生態保護區近年被度假村、輕軌近距離包圍。相關地盤動工令鳥類飛行被擋，及受噪音、空氣和光污染一年後，黑臉琵鷺急挫一半。澳門今年黑臉琵鷺僅錄得13隻歷史新低，較5年前減75%。