遊樂船違法載客 年半17宗定罪

【本報訊】對於有遊樂船涉嫌在維港一帶經營違法載客業務，招攬散客即時收費，政府指海事處在去年1月至今年6月中，於全港水域共進行230次實地巡查及17次「放蛇」行動，共提出23宗檢控，當中17宗個案已定罪。另外，有4宗個案的司法程序正在進行中。

旅遊界議員姚柏良昨在立法會口頭質詢政府在過去一年，就涉嫌違法載客船隻進行了多少次實地巡查和「放蛇」行動，有否檢討該等執法行動的成效等。

實施巡查放蛇次數惹疑 運輸及物流局局長林世雄指海事處一直同執法部門保持合作，在周末或假日展開特別行動，打擊違反牌照行為，亦會不時檢討執法成效。當局亦會密切留意遊客的需求情況，並與渡輪承辦商保持聯繫，適時提升設施，而公眾碼頭由運輸署負責日常管理，土木工程拓展處負責保養維修。

對於官員的答覆，姚柏良指自己曾試過在尖沙咀碼頭遇到登上觀光船的兜售，自己都分不清有關營運是否合法，更遑論遊客怎樣分辨。另一議員林順潮詢問會否倣效「的士大使」的做法，維港登岸碼頭設置觀光旅遊大使，為遊客提供乘搭船隻的指南或協助。