52宗路陷 75%屬水土流失所致

【本報訊】深水埗海壇街與桂林街交界於本月初熱帶氣旋「馬力斯」吹襲期間，發生面積約8米乘12米、深約4米的路陷。路陷其中一個原因，或是月初大雨加劇水土流失所致；去年黑色暴雨警告信號生效期間，本港亦曾出現多宗路陷事故，有議員就向政府查詢有關路陷情況及數字。

當局指暴雨並非成因 運輸及物流局指，路陷與地下水土流失導致路面難以支撐駛經車輛的重量有關；其主因包括地下管道，如水管及渠管損毀，令水土經裂縫流入管道被帶走，在2021年至去年的公共道路路陷個案中約有75%屬此情況。

運輸及物流局亦指，路陷地段鄰近道路的地基工程，尤其是涉及深層挖掘及降低地下水位的工程處理不當，令路基的水土流入工程挖掘範圍內。局方補充，暴雨本身是不會導致路陷。

局方指，根據紀錄由2021至去年共接獲52宗公共道路路陷個案，相關部門已適時修復損毀路面、地下管道設施及其他相關設施，大部分由路政署協助修復的個案在兩天內完成。上述個案中，有39宗經調查後確認由地下管道設施損毀或鄰近道路的地下工程所造成。局方會適時進行道路維修及保養工程，並會在每年颱風季節及雨季來臨前加強巡查。

另外，由於地下供水管及排水渠損毀可能令道路水土流失的情況，政府會根據地下水管及排水渠的使用年期、物料、耗損情況、過往爆裂或滲漏紀錄、周遭環境潛在影響，以及其爆裂或滲漏所造成的影響等因素，評估其損毀的風險，制訂水管及排水渠更換及修復計劃。