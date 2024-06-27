戴耀廷 國安法生效前行為 求與量刑無關被拒

求情重點

官不認同僅扮小角色 指曾寫攬炒十步駁斥 參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告當中，被控方指稱為組織者的戴耀廷及區諾軒等5人，昨繼續在西九龍法院（暫代高院）求情。戴耀廷的代表資深大狀力陳，戴在《港區國安法》（國安法）生效後，並非扮演主導角色；又認為戴在國安法前的行為不應被納入量刑考慮，但法官拒絕接納上述說法。審訊期間為控方做證人的區諾軒，則希望法庭扣減一半刑期。

5名被控方指稱為組織者的被告，昨先後由法律代表求情，包括認罪的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟，及受審後被裁定罪成的吳政亨。代表戴耀廷的資深大律師黃繼明指，本案不是道德或政治審判。誠然，國安法生效前，戴耀廷在初選計劃中或扮演主導角色，但戴的作為在當時並不違法，法庭量刑時不應考慮。

而國安法生效後，初選其實已經完結，戴不再是計劃領導者。事實上，本案違法之處不在於初選，而是無差別否決財政預算案。戴耀廷既不會出選立法會選舉，也無法控制其他人會否否決財案。

任控方證人 區諾軒冀刑期減半 不過，法官質疑，初選及無差別否決財案是相連，不能分開；強調把國安法生效前的行為納入量刑考慮，並不等於懲罰該些行為。法官又舉例指，如果某人計劃搶劫銀行一年才落手犯案，那法庭判刑時是否不應顧及籌謀的階段？黃繼明回應稱，對法庭以此作類比有保留，因為搶劫罪本身一直屬犯法。法官表示，戴耀廷曾撰寫《真攬炒十步》文章，亦在2020年7月，兩度公開表示計劃是合法，游說他人參加初選。法官最終裁定，不接納戴在國安法生效前的行為與量刑無關，也不接納國安法生效後，戴在計劃中沒有或只扮演小角色。

區諾軒及鍾錦麟的代表大律師陳慕賢陳詞則指，兩名被告均曾為控方證人並作供，希望法庭能給予一半刑期扣減。趙家賢則由大律師利琛代表。

利琛表示，趙家賢所做的屬行政工作，冀法庭將趙家賢歸類為「積極參加」，判處3年以上10年以下刑期，並給予他四至五成刑期扣減。利琛力陳，趙是溫和民主派，希望法庭量刑時，可以考慮趙在2019年耳朵受傷一事。最後，吳政亨代表大律師石書銘指，吳不是組織者，也非積極參加，形容他是政治圈外人。

5名被告求情完畢。案件下周二（7月2日）續審，初選時參選港島區的袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻、徐子見、楊雪盈及彭卓棋將展開求情。案件編號：HCCC 69,70/2022