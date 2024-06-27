幅度收窄 港迪士尼連續9年錄虧損

【本報訊】香港迪士尼公布2023財政年度業績，期內收入錄得1.56倍增幅，達到57億元，淨虧損3.56億元，按年收窄83%，但為連續9年錄得虧損，而年內總入場人次增長87%至640萬，人均消費按年增長54%。有旅遊學者昨稱，香港迪士尼因年票加幅比單票低，吸引市民買年票重複入場，人均消費方面亦不錯，從數字看，迪士尼的入場人次已回復至疫情前水平。有議員則盼政府積極爭取迪士尼探險號郵輪以香港為其中一個站點，可望帶動旅遊業。

旅遊學者、職業訓練局項目經理黃家榮在電台節目表示，香港迪士尼去年11月才開始營運新園區「魔雪奇緣世界」，未計入去年業績，因此估計下一次業績會表現更好。他認為，香港迪士尼經過3次擴建，現有8個園區，已達主題公園的理想面積，要由早到晚才能盡玩全部設施，與世界其他地方比較，香港迪士尼能維持其獨特性，可視為濃縮版迪士尼，亦可以是一個強項。

盼迪士尼郵輪停泊本港 另外，全新的迪士尼探險號郵輪會於明年開始以新加坡為母港，為期5年。黃續指，不少人專程飛往美國乘坐迪士尼郵輪，可見此郵輪具吸引力。他認為，香港也應爭取相關郵輪到港，若香港能夠提供足夠客源上船，他相信船公司都會考慮停泊香港，以香港作為其中一個站點。

議員梁熙在另一電台節目則稱，日本估計迪士尼郵輪可望為當地一年帶來數百萬旅客，他希望迪士尼郵輪也可以香港作為航線的中途站，指出現時香港有多艘郵輪來港停泊，一年約帶來88萬旅客。他估計，迪士尼品牌可為本港帶來可觀旅客，而且本港亦設有迪士尼樂園，屆時遊客到港後也能到樂園遊玩，盼政府與持份者商討。