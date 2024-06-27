機場新系統迎暑假外遊高峰 智能安檢7‧2啟用

電腦斷層X光機代替現行掃描 暑假旅遊高峰將至，機場管理局昨日宣布，下周二（7月2日）起，香港國際機場將分階段改用智能安檢系統，包括採用電腦斷層X光機代替現行的X光掃描機，旅客安檢時毋須預先從隨身行李中取出電子設備及液體等。安檢系統還有全新的人體全身掃描器，用以檢測未能通過金屬探測拱門檢測的旅客，避免人手檢查。機管局指，機場在兩年內全面採用智能安檢系統後，將成為全球首個全面使用相關系統的機場。整項計劃涉資逾8億元，預計每條新安檢通道的容量每小時將增至360人次，整體安檢通道的平均客流處理量可因此提升20%。

每通道60分鐘可處理360人次 機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，下月2日起，首階段在南及北離境大堂合共安裝4條新通道，每條通道同時可容許3名旅客擺放行李，預計每條通道容量可由每小時240人次，增至每小時360人次，整體通道平均處理流量可增加20%。他預計，需要兩年時間完成更換工作，屆時一號客運大樓、中場客運廊、轉機/過境通道等，將會設有50條新安檢通道，及32部人體全身掃描器，成為全球首個全面採用智能安檢系統的機場。他透露，整個更新工作涉及超過8億港元。

旅客毋須取出電子設備液體 智能安檢系統將提升多項現時的安排，如智能安檢系統會採用電腦斷層X光機，透過影像斷層技術，呈現三維影像，360度分析行李內結構，旅客在安檢時毋須預先從隨身行李取出液體、電子設備等物品。同時，行李托盤亦由人手回收改為自動回收；一旦遺漏物品，亦有警報提醒旅客。旅客檢查方面，現時旅客若未能通過金屬探測拱門的檢測，須再接受人手檢查，而智能安檢系統則改以人體全身掃描器進行，掃描器可顯示藏有物品位置，以便保安人員重點搜查相關位置，同時亦減少旅客與保安人員身體接觸。

被問到每名旅客的安檢時間可以節省多少時，姚兆聰指，現時本港機場承諾98%旅客可在4.5分鐘內完成安檢，啟用智能系統後，理論上可縮短排隊時間，但要視乎實際情況而定。他又指，利用電腦斷層X光機檢查手提行李需時約10秒，較以往的X光機檢查需時15秒縮短近50%。