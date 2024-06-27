港診金高昂 議員倡資助市民內地睇牙

【本報訊】公營牙科服務嚴重短缺，有議員指政府應為非公務員的市民購買內地牙科服務或提供資助，質疑政府為何不考慮改變近80年來沒有幫助過市民的牙科服務，當局指政府會「做寬做淺」，推廣基層醫療牙科護理服務，協助市民自我管理口腔健康和預防牙患，也會「做窄做深」，針對性提供服務給弱勢社群。

公營牙科僅公僕受惠惹疑 議員謝偉俊指不少非公務員的市民反映，近年牙科醫療人手短缺，牙科診金及手術費用大幅飆升，基層和中產階層均難以負擔，但政府牙科診所又以公務員為主要服務對象，質疑為何政府只為公務員，而非一併為廣大市民購買內地牙科服務；他又指政府為市民購買內地牙科服務，較用數以億元推行實質經濟效益成疑，甚至可有可無的禮貌運動、巨型紅心活動和「teamLab：光漣」展覽更立竿見影及切實為民。

當局回應指政府未來牙科服務發展，更會重視預防、早發現、早治療，而公帑資助治療性牙科服務時，要考慮長遠的可持續性，認為將重點放在預防性基層牙科服務，更具有成本效益。他又指政府提供和資助的牙科服務，主要照顧在牙科護理方面有特別需要的人士，尤其有經濟困難及較難獲得牙科服務的特殊人士，如院舍長者和智障人士等。政府在投放公營或資助牙科服務的開支一直上升，當局指在2020至21年度總開支到8.864億元，2023/24年度上升到12.753億元，3年間增加44%。

對於政府探討為公務員購買內地牙科服務，當局強調暫沒定案，而政府亦不會隨意把照顧香港市民健康的責任轉移到內地醫療系統，政府在制訂跨境醫療措施時，會充分考慮每個服務的實際情況。