支援公院重症患者 研治療費封頂

【本報訊】面對千億財赤，當局研究增加公共服務收費，包括多年未上調的急症室及公立醫院收費。相關官員指，急症室輕症個案年耗逾20億元公帑，檢討收費並非為減少醫療投放，而是希望藉此誘導患者減少浪費。官員指，部分公院重症患者年付高逾40萬元藥費，正研究將重症治療的費用「封頂」，杜絕「因病致貧」。

當局早前提出調整公營醫療收費，包括急症室「分級收費」，增加非緊急病人費用，最緊急兩類病人則減價，引起社會討論及關注，醫療界亦憂慮會增添前線醫護人員壓力。相關官員指，檢討收費目的並非增加庫房收入，而是善用資源照顧經濟困難、病情危急、複雜重症病人，例如急症室每個診症成本高達2,400元，但病人只須付180元，每年約130萬人次屬「次緊急」和「非緊急」輕症。以此數據計算，輕症病人每年花費高達約28.9億元。

官員認為，故意濫用急症室服務的市民只佔少數，但低廉收費養成部分人假日不適就看急症的習慣，推動基層醫療正是為助市民選擇合適服務，而省下的資源可撥歸支援重症。

300患者每年付逾40萬元治癌 官員透露，癌症等複雜重症患者，因於公院長期治療，往往一年要花逾10萬元費用，而目前公院有3萬人需使用自費藥物，當中約300名癌症病人每年要付高逾40萬元藥費，正研究如何支援自費藥物患者，以及探討重症治療可否「封頂」，付出一定治療費用後便毋須再付。

當局於2018年施政報告提出在全港18區成立地區康健中心，於未設立康健中心的地區，則設立過渡性質的地區康健站。當局指，正籌備在明年內將中西區、油尖旺及東區的地區康健站，升級為地區康健中心，屆時全港18區中，將有10區設地區康健中心為市民服務。