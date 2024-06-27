楊受成楊政龍攜霍汶希 獲2024慈善大典頒發慈善獎

英皇集團主席楊受成與集團副主席楊政龍昨日（26日）一同出席在北京舉辦的2024慈善大典，並分別榮獲「2024年度傑出貢獻慈善領袖」及「2024年度慈善家」獎項。楊受成深耕慈善工作逾50年，已17度獲得大會頒發的獎項，行善精神感染整個集團。楊政龍積極推動集團於內地及香港的慈善事業，熱心公益，獲大會肯定。英皇（北京）文化發展有限公司行政總裁霍汶希亦獲「最具影響力慈善榜樣」榮譽，表揚她引導藝人善用影響力，為社會帶來正向能量。

楊受成以關愛社會視為己任 典禮上，楊受成獲第十二屆全國政協副主席馬培華及中國社會工作聯合會會長陳存根授予「2024年度傑出貢獻慈善領袖」榮譽，為首個獲獎者。楊受成致詞表示：「我一直將關愛社會視為己任，希望運用自身能力和資源，促進社會的和諧與進步。」他回顧自身慈善生涯道，「我早在70年代，已經成為慈善組織『南九龍獅子會』的創會會長，之後又成立『英皇慈善基金』及『楊受成慈善基金』，資助各類公益項目，包括長者關懷、教育文化等，至今已在內地和香港興建11間老年中心及兒童福利院。」 楊受成表示，未來他將繼續帶領英皇集團拓展慈善項目，以實際行動讓更多人獲益。

楊政龍助基層青年向上流 集團副主席楊政龍長期致力於青年發展，積極參與社會公益事務，今屆獲頒「2024年度慈善家」獎項。他感言道：「慈善精神的傳承是我始終堅持的信念，我希望幫助廣大青年向上流動的同時，引導他們用善行回饋社會，讓愈來愈多的青年人成為中國公益慈善事業的中堅力量。」楊還與現場觀眾分享，於今年初受特區政府委託，香港青年聯會運用賑災基金購買物資前往北京市門頭溝區，向受災居民送上節日問候，而青聯下個月亦會再去青海和甘肅探訪受災居民，充分顯示出香港與內地同胞的手足情深。

霍汶希籲藝人善用影響力 英皇（北京）文化發展有限公司行政總裁霍汶希榮獲「最具影響力慈善榜樣」獎，從事經理人行業30年，堅持不忘初心，發揮正面力量，經常與旗下藝人一同參與各類型公益活動。同時，大會亦表揚她積極推動文化產業教育，致力培育青年人。霍汶希表示，「我常常和藝人們說，要善用自己的影響力，幫助更多的人帶來更多的正能量，而我未來也將繼續為公益事業不懈努力，奉獻自己的微薄力量！」

2024慈善大典由《公益時報》舉辦，而據《公益時報》發布的數據顯示，2023年共有226位（組）慈善家做出大額捐贈合計逾113億元，遠超前一年近80億元的數字，創下過去21年歷史上第二高的額度紀錄。