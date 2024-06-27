澳門消息：橫琴爆群毆 治安警扯髮制止惹議

【本報綜合報道】澳門橫琴口岸昨日發生一宗毆鬥事件，期間有治安警員介入並追截相關人士，有指一名涉案女子被暴力拉扯頭髮，有在場人士拍片放上網後惹來熱議。治安警察局表示，經初步了解，涉事警員的處理方式有不妥之處，將結合事件前後的發生經過展開調查，如發現任何違規行為，將依法處理。

認有不妥 部門稱調查 昨日中午約12時43分，橫琴口岸澳門口岸區的士站有多名男女發生爭執，網上片段顯示，兩名男子從行人路衝到馬路中央，其中一人追打一名短褲女，另一人則試圖阻止毆鬥，後有一名黑衣女子疑以手中紅色袋精準擲中勸阻者後腦位置，戰況亦趨激烈。打鬥發生時，一名身穿制服的治安警員趕至，一邊行近一邊大聲呼喝「停手」。

另一片段可見，該治安警跑到另一行人路追截試圖逃走的短褲女，被攝得從後抓住女子的馬尾辮，女子一度失去平衡。片段續攝得治安警抓着女子頭髮走回打鬥現場，途中大聲要求女子取出證件，「攞證件出嚟，依家即刻攞！」事件引起關注後，當地警方回覆會調查。