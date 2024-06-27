禁煙區內違規 遇阻惡漢亮刀傷人

【本報訊】本周二晚上10時許，一名姓張（22歲）男子在港鐵彩虹站A2出口對開，突然被一名姓鍾（48歲）男子持摺刀襲擊，張男猝不及防，背部受傷浴血，其他市民見狀，隨即合力制服疑兇並報案求助。

救護員接報趕至，替傷者敷治包紮後，再由救護車送院作進一步治理。執法人員圍封現場，在附近地上檢獲一把懷疑涉案摺刀，同時拘捕鍾男，他報稱手部受傷，需要送院治理。受事件影響，港鐵彩虹站A2出入口一度封閉。

港鐵彩虹站外 市民合力制服 據協助制服疑犯的楊先生表示，事發時聽到有人吵架，期間有女子大叫「救命，有刀呀！」他上前查看時，赫見一名男子手持利刀，遂衝上前制止並與其他市民把他制服。另一市民陳先生表示，自己上前協助時，目睹該男子手持的摺刀跌落地上，他立即把刀踢開，以防再傷及其他途人。

據了解，事發時張男與女友在港鐵彩虹站外的小巴站候車，期間鍾男疑在禁煙區吸煙，雙方因而發生爭執，並且互相拉扯，期間鍾男疑在身上，取出一把長約5吋的摺刀施襲。人員經初步調查後，以涉嫌在「公眾地方打鬥」和「傷人」拘捕鍾男，張男經調查後獲釋。