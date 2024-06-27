數大漢燈位圍毆 多名男女爆粗互問候 老蘭買醉衝突 「相撲手」捱打無還擊之力

【本報訊】本周日凌晨，兩班疑在蘭桂坊消遣盡興的男女，在中環下亞厘畢道藝穗會對開交通燈位因故爭執，據一段在社交網瘋傳、片長約2分21秒的影片顯示，甫開首可見一名「重量級」、體形如相撲手的胖漢，疑早前被打到「趴街」，他雙手護頭俯伏路中，其身旁有數名大漢向他拳打腳踢。期間，多名男女爆粗互罵，雙方糾纏毆鬥。

另2女肉搏 拳拳狠勁 另外在上址不遠處亦有一「戰場」，片段顯示一名穿黑色吊帶裙女子，扯起另一名倒地金髮女子後，連揮兩下右拳重擊，再用雙手扯其頭髮猛力搖晃。由於有毆鬥男女一度衝出馬路，有途經的車輛恐怕被波及，司機俱響號示警「護車」。

此時，執法人員接報趕至，上前喝止吊帶裙女子停手，同時亦走向己連拿利控制場面，喝令其他涉事者「收聲，踎低」。期間胖漢負傷站起，穿回遺在路中的一隻鞋，另有女子檢回跌在馬路的手機，場面頗為混亂。

不過，現場「口水戰」卻未有平息，一名涉事男子步向己連拿利，並指罵「佢哋撻朵喎，打我哋喎，打我兄弟喎」；另一大漢則反唇相稽，「我有打過你咩？我無響過朵喎！」其中一名女子亦辯稱「我無份喎！」此時，一名男子推女子背向欄杆，呼喝「踎低啦你！」其後人員帶部分人上行人路調查，片段至此結束。

不少網民看片後，注意力均落在被打至倒地的男子身上，笑謔「國際化到有相撲手參加嘅」、「似相撲手交流多啲」，另有人稱「睇完呢條片之後，突然間覺得自己好苗條」，有網民則着重兩女打鬥，稱「都係女子組嗰邊好睇啲，又扯頭髮又剩咁」，因事發地點在藝穗會外，更有人笑言「武藝穗會」。

執法部門指出，本周日清晨5時53分，有人報案指約10人在中環雲咸街打鬥，人員經調查後，相信一名27歲本地男子疑因醉酒問題，與兩名分別為25及31歲的本地男子發生爭執。期間3人疑曾互相以手襲擊對方，遂以涉嫌「在公眾地方打架」拘捕該3名男子，他們已獲准保釋候查，須於7月下旬向執法部門報到。