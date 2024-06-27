燒炭圖殺妻女4人 施毒手狠夫疑財困

凌晨離家匿旺角 傍晚賓館內被捕 已婚近廿年育有3名女兒的中年婦人，昨晨在屯門山景邨單位，赫見廚房有燒過的炭，她與女兒們俱頭暈，丈夫則不知所終，母女4人清醒送院後情況穩定。據悉，男戶主於前晚下廚，4母女進食後均不適早已就寢。至昨日凌晨長女發現大門門罅被膠紙密封，詢問父親卻不得要領，其後自行撕掉膠紙再抱頭入睡，至清晨女戶主揭發事件報案。執法人員經初步調查後，不排除有人因生意周轉不靈，企圖燒炭與妻女「一鑊熟」，至昨晚他涉嫌「企圖謀殺」在旺角落網。

現場為山景邨景安樓低層一個約300多呎的單位，據悉姓黃（43歲）男戶主經營飲食業，與姓梁（44歲）妻子結婚18年，與3名女兒（13、15及16歲）居於上址，彼此關係融洽。昨日清晨約5時45分，梁婦起床後發現丈夫不知所終，進入廚房後赫見鋅盆內有燒過的炭，同時她感到頭暈不適，向3名女兒查問後發現她們俱有相同徵狀，至清晨6時許遂報案求助。救援人員接報趕至，發現4母女清醒，遂由救護車把她們送往屯門醫院，母親其後再轉送東區醫院作進一步治理，她們經治理後俱情況穩定。至於單位內一隻家貓，則待有關機構人員暫時照顧。

長女曾撕掉封門罅牛皮膠紙 據了解，本周二晚上9時許，男戶主下廚烹煮晚餐，4母女進食後均感不適，先後提早就寢。至同晚約10時及昨日凌晨約1時，梁婦發現丈夫共枕遂再次入睡。惟至昨日凌晨約2時半，16歲長女目睹單位大門門罅被啡色牛皮膠紙封着，向父親查問卻未獲理會，無奈下只好繼續睡覺。其後，長女感覺「唔妥」，自行撕掉牛皮膠紙後再次入睡。至昨日凌晨約3時，長女目睹父親離開寓所。

人員隨即翻查「天眼」片段追尋男戶主行蹤，其後鎖定男戶主藏匿在西九龍區，經進一步調查後，於昨日傍晚在旺角區一間賓館，以涉嫌「企圖謀殺」拘捕男戶主，把他帶走並通宵扣查，同時調查疑犯事前有否落藥。消息指出，人員在案發單位沒有尋獲遺書，疑犯妻女均沒有購買保險，不排除有人因生意周轉不靈，欠債少於100萬，情緒不穩而鑽牛角尖下擬燒炭與妻女共赴黃泉，至於涉事家庭的福利問題將會交由社會福利署跟進。