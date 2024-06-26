龍七公：捱打始和為貴 菲作賤如何恕

中國與菲律賓在南海爭端不絕，剛過去的6月17日，菲律賓又借向仁愛礁坐灘爛船補給為藉口，闖進中國海域，被中國海警全力攔截，結果雙方發生激烈碰撞。事後，菲律賓又一次向國際社會撒謊，指摘中國使用暴力，直至中國海警公布事件錄影，揭發菲船原來是菲律賓海軍特戰隊高速突擊艇，艇上人員攜帶了8支美製AR15自動步槍，菲律賓才收斂龜縮起來。

這次中國海警與菲律賓特戰隊的衝突事件，可以說是中菲南海衝突以來最嚴重的一次。菲律賓事後指控中國海警在行動中發射催淚彈，又有人揮舞大刀指嚇菲律賓船員，大肆渲染中國海警暴力、蠻橫的形象。

可是，這種不盡不實的言論很快便被拆穿，中國海警及官媒的報道，揭露了菲律賓企圖硬闖仁愛礁的船隻，是軍方特戰隊的高速突擊艇，絕非甚麼尋常補給的橡皮艇。有知情人士更向內地傳媒表示，菲律賓高速艇及人員當日的行動絕不弱小，其特戰隊的高速突擊艇不但多次衝撞中國海警執法艇，艇上人員更曾向中國海警拋擲金屬物品、潑灑不明液體，有意激化事件。而艇上人員配備強力武器更讓人不安，一旦開火，中國海警便危險了。

因此，中國海警制服對方後，迅速解除對方戰力，沒收了高火力武器，還刺破高速突擊艇，使對方無法再威脅中國海警，並擅闖仁愛礁。

菲律賓宣稱他們多名人員在衝突中受傷，有一名特戰隊人員據說手指斷了。中國則沒有公布海警人員是否有受傷。事件一大關鍵是，菲律賓就衝突事件一再「搬龍門」，先是誇大人員受傷，然後談補給不成，坐灘爛船人員缺乏物資。近日菲律賓終於露出真面目，他們真正關心的是被中國沒收的特戰隊武器，何日歸還。

自食苦果 態度大變 近日，菲律賓似乎真的受了教訓，其總統小馬可斯在事件發酵多日後，終於灰溜溜地說，菲方不會挑起戰爭，對南海爭端會始終以和平方法解決。菲律賓國家海事委員會主席兼執行秘書貝爾薩明（Lucas Bersamin）更將衝突事件定位為「可能是誤會或意外」，指菲方尚未準備將其歸類為武裝襲擊，態度與之前的叫囂指摘大相逕庭。

發惡捱打，然後再龜縮，菲律賓的姿態與中國處理南海爭端一次比一次強硬有關。就在仁愛礁衝突兩天後，菲律賓海警船滯留在南海仙賓礁、企圖「坐灘」的地方，首次出現中國海軍派遣兩艘075型兩棲攻擊艦巡航，兩艘功能超班的兩棲攻擊艦一現身，菲律賓受到的壓力勢必更大。

中國在仁愛礁、仙賓礁已擺開陣勢，態度十分明確，菲律賓若想再鬼祟霸礁，勢必踢到鐵板。中國有的是軍力及能力，把仁愛礁、仙賓礁等守得固若金湯，覬覦者要硬碰硬，便要一較高下了。