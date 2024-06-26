橫眉冷看：美國軍火商碰到羊牯

又笨又有錢的人，最討奸商喜歡。有錢但是精明的人，不容易上當；愚笨卻莫財的人，你也無法從他身上榨出油水。只有像台灣政府般的消費者，才最是可欺，他們的庫房夠充裕，主事者又夠愚昧，一眾從事軍火買賣的人，自然見獵心喜，可以一刀一刀地宰肥羊。

台灣政府剛決定，要採購美國製造的「彈簧刀」軍用無人機，耗資約3.6億美元。旁人聽到這則消息，先不論價錢是否合理，最起碼會以為，這類無人機定然是在實戰中大派用場，並廣立戰功。然而事實卻相反，「彈簧刀」無人機曾在烏克蘭戰場上用作對付俄羅斯軍隊，結果換來劣評如潮。

這批美製無人機價高而質劣，飛着飛着，往往會自行從空中掉下來。究其原因，是美製的飛行器獨沽一味，只信賴美製的GPS系統，飛行途中不能切換其他的導航系統。到頭來，GPS系統一旦被俄軍干擾，美製無人機便變成無主孤魂，亂走亂竄，有時候甚至會自行毀滅。

烏克蘭政府十分精明，不少「彈簧刀」無人機已遭棄用，烏軍索性將中國製的大疆無人機改裝，再派上戰場，既便宜又實用，反倒能立下赫赫戰功。美國《華爾街日報》也曾在4月發文，指美製的「彈簧刀」無人機名大於實，在烏克蘭戰場上頻頻失效。

這年頭很多人在網上購物，就算買一件只值數十元的東西，往往也會先看看用家留言，衡量是否物有所值。很少能像台灣政府般糊塗，美國軍火商有甚麼爛貨，在別處賣不出的，只要到寶島推銷，都準能成功。你若是台灣股民，我勸你不必費心投資其他股票，只消越洋購買在華爾街上市的軍火股。最終你賺到的錢，正是台灣政府變相賞你的。