強詞有理：南韓焦慮

俄羅斯與北韓簽署具有軍事同盟性質的《全面戰略夥伴關係協議》，美國緊張，南韓更焦慮。首爾官員聲稱，若俄羅斯向北韓提供高精度武器，南韓援助烏克蘭將「不設限」。這能嚇唬俄羅斯嗎？俄烏戰爭爆發後，首爾即緊跟美國制裁俄羅斯，一點也不手軟，現在俄羅斯只是和北韓簽署一紙協議，首爾就暴跳如雷，未免太雙標了。老實說，以南韓那點能耐，根本無法威脅俄羅斯，即使援烏不設限，也發揮不了甚麼作用。相反，俄羅斯只要稍為手鬆，在軍事科技和經濟方面對北韓提供一些實際援助，首爾就吃不了兜着走。

朴槿惠和文在寅執政時期，南韓外交趨於平衡，半島局勢相對緩和，兩韓追求統一的目標一致，一度可以坐下來商談，大有一笑泯恩仇之勢。但這顯然不是美國希望見到的結果，所以這些年加緊煽風點火，導致兩韓關係再度破裂。特別是尹錫悅上台後，南韓外交一邊倒，跪美舔日，毫無底線，一步步將半島推向戰爭邊緣。面對如此險惡的局勢，北韓當然要尋求外援，和俄羅斯抱團是順理成章的事，南韓抗議甚麼？難道只准美韓結盟，不准俄朝合作？

過去俄羅斯與北韓合作一直有所顧忌，畢竟還有聯合國的因素，而現在則已完全放開，不再自我綁手綁腳。這正是美韓逼出來的，首爾與其譴責抗議，不如好好反省。尹錫悅以為託庇於美國，再加上雙方簽署了《華盛頓宣言》，就可以安枕無憂，殊不知這紙宣言不但不會令南韓更安全，反而令半島局勢更緊張。尤其不堪的是，近年首爾還緊跟美國遏華政策，在台灣問題上說三道四，在半導體等產業上封鎖禁運，將好好的中韓關係推入谷底，南韓企業也漸漸失去在華市場份額。

為了向美國和日本獻媚，同時得罪中國、俄羅斯和北韓，尹錫悅確實有病。怕只怕，一旦半島局勢惡化導致爆發戰爭，南韓首當其衝，必將化為焦土，數十年經濟成果蕩然無存。到時候美軍拍拍屁股走人，正如從阿富汗狼狽逃竄一樣，所謂的《華盛頓宣言》只能淪為一場笑話。

更好笑的是，美國參謀長聯席會議主席布朗指俄朝簽署《全面戰略夥伴關係協議》，可能會引起俄羅斯與中國的摩擦。這到底是甚麼邏輯？若是為了挑撥離間，還是省口氣吧，這種拙劣伎倆豈能瞞過中俄朝。