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龍門陣
地盤機器過熱 濃煙沖天
濃煙直攻半空。
【本報訊】昨日上午10時45分，九龍城世運道近沐禮街一建築地盤，懷疑有機器過熱冒出大量濃煙，期間濃煙直攻半空，在場工人見狀，慌忙報案求助並疏散暫避。消防接報趕至，出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，約20分鐘後撲熄煙霧，事件中無人受傷，惟事故原因有待進一步調查。
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