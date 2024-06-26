要聞港聞

地盤機器過熱 濃煙沖天

濃煙直攻半空。 濃煙直攻半空。
濃煙直攻半空。
【本報訊】昨日上午10時45分，九龍城世運道近沐禮街一建築地盤，懷疑有機器過熱冒出大量濃煙，期間濃煙直攻半空，在場工人見狀，慌忙報案求助並疏散暫避。消防接報趕至，出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，約20分鐘後撲熄煙霧，事件中無人受傷，惟事故原因有待進一步調查。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc