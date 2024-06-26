靠岸遇風浪 貨船撞碼頭

【本報訊】昨日上午近11時，一艘貨船在青衣青尚路一物流公司對開船隻泊位靠岸期間，懷疑突然遇上風浪，船身意外撞向碼頭泊位設施，在場人士見狀，慌忙報案求助。

消防船接報趕至，經登船了解後，初步相信事件中無人受傷，船公司其後跟進善後，至於事故原因及經過則有待確定。