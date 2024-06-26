禁煙區違例 80人收告票

【本報訊】政府提出加強控煙措施，衞生署控煙酒辦公室於本月19日、20日及昨日於全港公共運輸設施及巴士轉乘處的法定禁煙區內打擊違例吸煙行為。行動中共進行116次巡查，80名違例吸煙者被發定額罰款通知書，當中包括公共交通工具司機。

當局表示，由2021年1月起至今年4月，控煙酒辦就有關違例吸煙行為，在公共運輸設施及巴士轉乘處共進行逾16,570次巡查，發出近7,000張定額罰款通知書或傳票。政府提醒，現時共有260個公共運輸設施及14個巴士轉乘處被指明為禁煙區，區內有清晰禁煙標記，並以界線清晰顯示禁煙區範圍，提醒市民遵守禁煙規定。

衞生署發言人表示，一貫政策是鼓勵市民不要吸煙、抑制煙草的廣泛使用，以及盡量減低二手煙對公眾的影響；加強在公共運輸設施巡查和執法，旨在進一步保障市民免受二手煙的禍害。

根據條例，任何人在禁止吸煙區內作出吸煙行為，可被處定額罰款1,500元，執法人員會即時票控違例吸煙人士而不予事先警告。