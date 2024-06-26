掃欄剷路 Tesla隊入舖

食肆玻璃門粉碎 司機腰痛頭暈拒送院 昨日上午一輛白色的Tesla電動車，在銅鑼灣行駛期間，懷疑突然失控，剷上行人路掃毀鐵欄後撞向一間食肆，店舖落地玻璃門損毀，店內一片凌亂，幸食肆內無人受傷。惟電動車司機報稱腰痛頭暈，肇事電動車被拖走善後。另外，一輛密斗貨車，昨早在新蒲崗行駛時疑天雨路滑，剷壆掃欄後傾側壓撞巴士橫亘路中，貨車司機輕傷需送院治理。

昨日上午11時許，一輛白色Tesla電動車沿銅鑼灣興發街行駛，當駛至清風街交界，車輛懷疑失控剷上行人路，掃毀一個鐵欄後撞向一間食肆，導致店舖落地玻璃門損毀，店內枱櫈一片凌亂，肇事電動車最後橫亘停於行人路。

救援人員接報趕至，姓林（32歲）電動車司機報稱頭暈和腰痛，經初步治理後拒絕送院。涉事食肆門口散落一地玻璃碎片，肇事電動車車頭凹陷，其後被拖走善後維修。執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。

新蒲崗貨車傾側壓巴士 另外，昨日早上8時許，一輛密斗貨車沿太子道東往觀塘方向行駛，當駛至新蒲崗譽港灣對開，左線的一輛98C路線雙層九巴，車長疑因應交通情況收慢，惟密斗貨車疑因天雨路滑，失控剷向右邊石壆並掃毀約6米長鐵欄向左傾側，車斗壓撞九巴右邊車尾，巴士下層右邊有車窗被砸碎。

意外中，姓江（44歲）貨車司機頭、腰及膝頭受傷，經敷治包紮後需由救護車送院治理。姓徐（69歲）九巴車長無礙，受影響乘客其後需轉乘其他車輛繼續行程。受事故影響，太子道東往觀塘方向部分行車線一度封閉，直至貨車被扶正及現場清理完成後，交通始陸續回復正常。九巴發言人表示，事故中巴士上沒有乘客受傷。